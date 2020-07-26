Названо отличие коронавируса от гриппа

Так, согласно данным эксперта, если у человека внезапно увеличилась температура вплоть до 40 градусов, а также отмечается слабость и ломота в теле, вероятнее всего речь о гриппе. Тогда как коронавирусная инфекция сопровождается потерей обоняния, а также потерей чувства вкуса. Однако специалист отметил, что на данный момент коронавирус все еще остается не до конца изученным, поэтому проявляться данная болезнь может в разных формах.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано порядка 812 485 инфицированных людей. Из них вылечилось 600 250 человек, а умерло 13 269.