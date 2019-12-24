Названо первое предприятие, которое перейдет на мобильные устройства с российской системой “Аврора”

Так, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, РЖД уже заказали для своих сотрудников несколько тысяч смартфонов MIG C55, производством которых занималась российская компания, на которой также установлена ОС "Аврора".

”В следующем году мы планируем внедрить ОС "Аврора" на специализированных мобильных устройствах работников инфраструктуры. Все данные о состоянии объектов специалисты смогут вносить в информационные системы прямо во время обходов в любой точке сети железных дорог. В перспективе объем внедрения таких решений может составить несколько тысяч единиц”, — рассказал директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.