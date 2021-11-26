Названо популярное лекарство, повышающее риск болезней сердца

Журналисты Express поделились результатами исследования ученых Британского фонда сердца и Европейского общества кардиологов. Согласно данным последних, одно из самых популярных мире препаратов — аспирин — представляет угрозу для здоровья сердца. В частности, это обезболивающее на 26% увеличивает риск вероятность развития болезней сердца.

Специалисты обратили внимание на то, что именно заболевания сердца — основная причина смерти не только людей из Великобритании, но и во всем мире. Также исследователи отметили, что количество людей, имеющих сердечно-сосудистые болезни, уже больше числа людей, столкнувшихся со старческим слабоумием и онкологическими болезнями.

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