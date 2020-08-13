Названо преимущество для России от ввода новых санкций США к Huawei

Напомним, что ранее источники сообщали о том, что администрация президента США Дональда Трампа в рамках текущей недели намерена сформировать нормативные требования, подразумевающие запрет на покупку товаров и услуг американским правительством у поставщиков, эксплуатирующих продукты китайских компаний, в числе которых Huawei и ZTE. Сообщается, что нововведение вступит в силу уже 13 августа.

”Говоря о влиянии новых мер на российских рынок, предположу, что новые ограничения, возможно, могут сыграть даже на руку отечественным производителям. Да, китайские компании являются лидерами в своих областях. Их продукция очень широко представлена на рынке. Однако существуют и не менее качественные, хотя и более дорогие российские аналоги. И потенциальные сложности китайских производителей помогут отечественным продуктам в конкурентной борьбе”, — поделилась мнением Уколова.