Названо преимущество украинской армии перед американской

Так, по словам Тейлора, украинская армия лучше американской как минимум за счет своей осведомленности о том, какими методами противодействия пользуется Россия и как военные страны готовятся к атакам. ”Благодаря армии Украины американские военные поняли, как вести информационную войну, как действовать против дронов и как принимать решения после дезинформационной атаки со стороны России”, - поделился Тейлор.

Американский дипломат отметил, что Вооружённые силы Украины имеют сотруднические отношения с армией Соединенных Штатов. Кроме того, благодаря такому партнерству американские военные информированы о тактике российский военных, их вооруженности, а также о том, какими методами Россия пользуется для транспортировки боевого оборудования, предназначенного “для противодействия Украине”.