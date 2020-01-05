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Названо преимущество украинской армии перед американской

Оно, как ни странно, затрагивает и Россию
Известный американский дипломат, бывший посол США на Украине Уильям Тейлор рассказал чем, по его мнению, украинская армия превосходит американскую.

Так, по словам Тейлора, украинская армия лучше американской как минимум за счет своей осведомленности о том, какими методами противодействия пользуется Россия и как военные страны готовятся к атакам. ”Благодаря армии Украины американские военные поняли, как вести информационную войну, как действовать против дронов и как принимать решения после дезинформационной атаки со стороны России”, - поделился Тейлор.

Американский дипломат отметил, что Вооружённые силы Украины имеют сотруднические отношения с армией Соединенных Штатов. Кроме того, благодаря такому партнерству американские военные информированы о тактике российский военных, их вооруженности, а также о том, какими методами Россия пользуется для транспортировки боевого оборудования, предназначенного “для противодействия Украине”.