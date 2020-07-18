Названо преимущество варки кофе ультразвуком

Так, согласно данным исследователей, антиоксидантов в кофе, сваренном с помощью ультразвуков, стало незначительно, но меньше. Это, как рассказал сам руководитель научной группы доктор Франциско Трухильо, может быть обусловлено тем, что вследствие процесса ультразвуковой кавитации в кофе спровоцировать появление свободных радикалов, в результате взаимодействия с которыми и упал уровень антиоксидантов.

Тем не менее, у данного способа варки кофе есть преимущества. Так с помощью ультразвука увеличивается содержание кофеина, а также триглицеридов, благодаря чему кофе становится более ароматным. Исследователи отмечают, что благодаря высокому содержанию триглицеридов улучшаются как вкус, так и сама структура кофе.