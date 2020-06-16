Названо российское оружие, которое может уничтожать гиперзвуковые ракеты

По словам эксперта, особую актуальность контргиперзвуковые системы приобретут тогда, когда гиперзвуковое оружие будет не только у России, но и других государств. Однако, по словам эксперта, у российской стороны оно имеется уже сегодня. Так, Хатылев отметил, что противостоять гиперзвуковым ракетам, вероятнее всего, сможет зенитно-ракетная система С-400 "Триумф”.

”В программном обеспечении ЗРС С-400 уже есть функции, позволяющие обнаруживать, отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты. Систему можно оперативно модифицировать под требования времени, поэтому она будет оставаться актуальной и после массового появления гиперзвукового оружия”, — поделился военный эксперт Хатылев.