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Названо российское оружие, которое может уничтожать гиперзвуковые ракеты
ЗРК С-400 "Триумф"
Экс-главой зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергеем Хатылевым было названо российское оружие, которое может уничтожать гиперзвуковые ракеты.
По словам эксперта, особую актуальность контргиперзвуковые системы приобретут тогда, когда гиперзвуковое оружие будет не только у России, но и других государств. Однако, по словам эксперта, у российской стороны оно имеется уже сегодня. Так, Хатылев отметил, что противостоять гиперзвуковым ракетам, вероятнее всего, сможет зенитно-ракетная система С-400 "Триумф”.
”В программном обеспечении ЗРС С-400 уже есть функции, позволяющие обнаруживать, отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты. Систему можно оперативно модифицировать под требования времени, поэтому она будет оставаться актуальной и после массового появления гиперзвукового оружия”, — поделился военный эксперт Хатылев.