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Наука и технологии
00:46, 24 декабря 2023
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Названо российское оружие, превосходящее по разрушительности даже «Искандеры»

Речь идёт о планирующих фугасных авиационных бомбах

Планирующие бомбы ФАБ-1500 оказались мощнее комплексов «Искандер». Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, какое оружие превосходит ракетные комплексы «Искандер» по мощности и разрушительной силе.

Кнутов назвал авиабомбы ФАБ-1500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Разрушительная мощь этих бомб превосходит даже «Искандеры».

Бомбы модернизируют путём установки модулей планирования, рулей и навигационной системы.

«Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС РФ. Например, по своей разрушительной мощности ФАБ-1500 даже превосходит знаменитые "Искандеры". И при этом от нас не требуется каких-то больших вложений в разработку. Себестоимость такого оружия получается относительно невысокой», — отметил эксперт.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#оружие
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#Россия
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#ракеты
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#Искандер
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#армия
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