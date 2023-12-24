Названо российское оружие, превосходящее по разрушительности даже «Искандеры»

Кнутов назвал авиабомбы ФАБ-1500, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Разрушительная мощь этих бомб превосходит даже «Искандеры».

Бомбы модернизируют путём установки модулей планирования, рулей и навигационной системы.

«Бомбы с УМПК действительно стали очень грозной силой ВС РФ. Например, по своей разрушительной мощности ФАБ-1500 даже превосходит знаменитые "Искандеры". И при этом от нас не требуется каких-то больших вложений в разработку. Себестоимость такого оружия получается относительно невысокой», — отметил эксперт.