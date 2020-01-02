Названо самое популярное новогоднее видео на YouTube

Так, более 5,5 млн просмотров за сутки набрал на YouТube ролик, в котором некогда самый популярный российский блогер “Ивангай” “крутит пластинки” на протяжении около 40 минут. При этом одно из немногих видео, опубликованных на канале Ивана Рудского за весь 2019 год — автор канала перестал выкладывать новые видео около двух лет назад.

Напомним, что 23-летний блогер имеет 15 млн подписчиков. При этом первая половина зрителей пришла на его канал из-за популярности его видео, посвященных ставшей уже культовой компьютерной игре Minecraft. Ролики на данную тему он начал записывать в далеком 2013 году. Сейчас, судя по имеющейся информации, блогер занят созданием музыкальным композиций.