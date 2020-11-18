Названо самое популярное устройство среди россиян в "Черную пятницу"

Так, самым популярными с 22 по 29 ноября прошлого года стали устройства из категории аудио- и видео. Самым востребованным стал телевизор Xiaomi Mi TV 4S 43. Помимо прочего россияне интересовали и смартфонами. В 2019 году в период с 22 по 29 ноября востребованность этой категории увеличилась на 43%. Больше всего россияне интересовались такими моделями, как Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone 11.

В категории “умные” часы и браслеты самыми популярными во время прошлогодней «чёрной пятницы» были Xiaomi Mi Band 4 и Samsung Galaxy Watch.