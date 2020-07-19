Наука и технологии
Сегодня 09:30
Названо условие, при котором в России заработают виртуальные e-sim карты
Эксперт также рассказал, что они из себя представляют
Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков назвал условие, при котором в России заработают виртуальные e-sim карты.
Так, по словам специалиста, массовый переход с обычных сим-карты на виртуальные e-sim в России может произойти в том случае, если государством будет найден метод обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями.
”Виртуальная сим-карта – это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве”, — заключил эксперт.