Наука и технологии
Сегодня 13:21
Названо влияние 5G на здоровье человека
По мнению эксперта, пагубного влияния от данной технологии нет
Агентство “Прайм” опубликовало новый материл, в рамках которого медицинским директором сервиса "СберЗдоровье" Владиславом Мохамед Али было названо влияние сетей пятого поколения на здоровье человека.
Так, по мнению специалиста, развитие данной технологии не оказывает пагубного влияния на организм человека, поскольку он способен самостоятельно адаптироваться в новым условиям. Он вспомнил о существовании феномена, построенном на том, что люди во время пребывания в экранированном пространстве начинают ощущать себя хуже, чем тогда, когда находятся в электромагнитном поле.
”То же самое, я думаю, случится и с технологией 5G, когда мы просто через какое-то время к ней привыкнем и те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом”, — поделился специалист, напомнив, что сама планета имеет собственное электромагнитное поле. Кроме того, человек подвергается солнечной радиации.