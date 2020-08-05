Названо влияние 5G на здоровье человека

Так, по мнению специалиста, развитие данной технологии не оказывает пагубного влияния на организм человека, поскольку он способен самостоятельно адаптироваться в новым условиям. Он вспомнил о существовании феномена, построенном на том, что люди во время пребывания в экранированном пространстве начинают ощущать себя хуже, чем тогда, когда находятся в электромагнитном поле.

”То же самое, я думаю, случится и с технологией 5G, когда мы просто через какое-то время к ней привыкнем и те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом”, — поделился специалист, напомнив, что сама планета имеет собственное электромагнитное поле. Кроме того, человек подвергается солнечной радиации.