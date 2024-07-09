Названо вооружение, по которому ВСУ превосходит армию РФ в 2024 г.

M142 HIMARS и MGM-140 ATACMS. Это реактивная система залпового огня и баллистическая ракета соответственно. Максимальная дальность их поражения — 300 км. Мобильность HIMARS даёт возможность наносить удары неожиданно и быстро скрываться от ответной атаки. Поэтому российским ракетным войскам удаётся поймать такие ракетные системы лишь изредка.

M2 Bradley. Это американская боевая машина пехоты. У этой машины есть автоматическая пушка калибра 25 мм, пулемёт калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты. Также данная модификация получила дополнительную броню, защищающую от бронебойных подкалиберных снарядов пушки калибра 30 мм. Появилась возможность установки динамической защиты, есть инфракрасная защита от противотанковых ракет первого поколения, боевая информационно-управляющая система и тактическая навигационная. Однако в итоге машина стала весить 36 тонн: сопоставимо с массой Т-55.

БПЛА «Баба Яга". Большая часть таких дронов сделана кустарным способом, поэтому общего стандарта у них нет. Эти беспилотники имеют шесть, а не четыре двигателя и винта, а в случае потери одного из винтов могут вернуться для ремонта на базу. «Баба Яга» имеет размер до 3 м, очень шумные пропеллеры, может развивать скорость до 40 км/ч и подниматься на 150 м от земли. Эти дроны защищены от средств противовоздушной обороны, комплексов радиоэлектронной борьбы, но их можно сбить стрелковым оружием. Легко определяется «Баба Яга» тепловизорами. У России аналогов этому вооружению нет.