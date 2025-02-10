Названы 18 самых популярные зарубежные сервисы у россиян в 2024 году

Лидером по количеству запросов на оплату подписок стал сервис для видеоконференций Zoom. Он собрал 15,4% всех запросов, что соответствует 30 879 запросам. На втором месте оказался графический редактор Canva с 30 542 запросами. Платформа Leonardo.ai, которая использует искусственный интеллект для улучшения процессов в разных отраслях, привлекла 30 481 запрос.

Одним из популярных сервисов стал Patreon— платформа, поддерживающая творцов контента. В этом году она получила 19 043 запроса (9,8%). Также среди востребованных сервисов оказался Krea.ai, инструмент для создания контента на базе ИИ, с 19 017 запросами.

Сервис OpenAI, предлагающий доступ к языковым моделям, был использован для оплаты 15 185 запросов, что составляет 7,7%. Популярной среди дизайнеров осталась платформа Figma, собравшая 14 872 запроса (7,2%). Также внимание пользователей привлекли такие сервисы, как Suno.com (9 007 запросов) и Freepik (8 253 запроса).

Менее популярными сервисами стали Elevenlabs.io (2 053 запроса), Midjourney.com (1 306 запросов),Heygen.com (903 запросов) и Gamma.com (805 запросов). Меньше всего запросов было зафиксировано на платформы Shadow.tech (403 запроса), Wordwall.com (507 запросов) и Vizard.com (304 запроса).

В сумме 0,52% запросов пришлось на остальные сервисы, доступные через GetPayAll.