Названы 20 самых авторитетных изданий про компьютеры и сотовую связь за III квартал 2024 г.

Так, Telecomdaily.ru занял первое место с показателем «Индекса Цитируемости» (ИЦ) в 79,05, продемонстрировав значительный рост, поднявшись на 4 позиции. На втором месте — Hi-Tech@Mail.Ru с ИЦ 76,19, поднявшийся на одну позицию. Cnews.ru, несмотря на падение на две позиции, занял третье место с ИЦ, 70,14. Ixbt.com занял четвертое место с ИЦ 63,45, упав на две позиции,. Издание Ferra.ru хоть и потеряла в позициях, но всё ещё держится в пятерке лидеров с показателем ИЦ 44,12.

Среди заметных лидеров — Tadviser.ru, поднявшийся на 3 позиции до 8-го места, и Rozetked. me, также поднявшийся на 3 позиции до 12-го места. И наоборот, наиболее значительное падение испытали Kod.ru и Securitylab.ru, которые опустились на 4 позиции до 10 и 11 места соответственно.

В рейтинге появился один новый участник — Content-review.com, дебютировавший на 19 месте.