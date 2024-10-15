Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 19:03
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Названы 20 самых авторитетных изданий про компьютеры и сотовую связь за III квартал 2024 г.

И на каком мы месте
Появился рейтинг самых авторитетных изданий про компьютеры и сотовую связь от «Медиалогии», и он охватил российские медиаресурсы IT- и Telecom-индустрии, опираясь на базу данных из более чем 97 000 влиятельных источников различных типов СМИ (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ).
Названы 20 самых авторитетных изданий про компьютеры и сотовую связь за III квартал 2024 г.

© Ferra.ru

Так, Telecomdaily.ru занял первое место с показателем «Индекса Цитируемости» (ИЦ) в 79,05, продемонстрировав значительный рост, поднявшись на 4 позиции. На втором месте — Hi-Tech@Mail.Ru с ИЦ 76,19, поднявшийся на одну позицию. Cnews.ru, несмотря на падение на две позиции, занял третье место с ИЦ, 70,14. Ixbt.com занял четвертое место с ИЦ 63,45, упав на две позиции,. Издание Ferra.ru хоть и потеряла в позициях, но всё ещё держится в пятерке лидеров с показателем ИЦ 44,12.

Среди заметных лидеров — Tadviser.ru, поднявшийся на 3 позиции до 8-го места, и Rozetked. me, также поднявшийся на 3 позиции до 12-го места. И наоборот, наиболее значительное падение испытали Kod.ru и Securitylab.ru, которые опустились на 4 позиции до 10 и 11 места соответственно.

В рейтинге появился один новый участник — Content-review.com, дебютировавший на 19 месте.

МестоПеремещение за кварталСМИКатегорияИндекс цитируемости
1+4Telecomdaily.ruIT и телеком79,05
2+1Hi-Tech@Mail.RuIT и телеком76,19
3-2Cnews.ruIT и телеком70,14
4-2Ixbt.comIT и телеком63,45
5-1Ferra.ruIT и телеком44,12
6+2Habr.comIT и телеком42,34
7+23dnews.ruIT и телеком29,57
8+3Tadviser.ruIT и телеком27,02
9+1Rb.ruIT и телеком26,85
10-4Kod.ruIT и телеком23,04
11-4Securitylab.ruIT и телеком20,57
12+3Rozetked.meIT и телеком16,25
13-1Hightech.fmIT и телеком16,20
14+3Comnews.ruIT и телеком12,06
15-1Vc.ruIT и телеком11,84
16-34pda.toIT и телеком10,93
17+1Appleinsider.ruIT и телеком8,59
18-2iPhones.ruIT и телеком7,74
19newContent-review.comIT и телеком6,14
20-1Iguides.ruIT и телеком5,74

Интересно, что все 20 лучших СМИ попали в категорию «Интернет», что подчеркивает доминирование онлайн-платформ в технологической журналистике. В исследовании, проведенном с 1 июля по 30 сентября 2024 года, использовался сложный алгоритм для устранения аномалий в перекрестном цитировании.

Источник:Медиалогия
Автор:Булат Кармак
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