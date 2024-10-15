Названы 20 самых авторитетных изданий про компьютеры и сотовую связь за III квартал 2024 г.И на каком мы месте
© Ferra.ru
Так, Telecomdaily.ru занял первое место с показателем «Индекса Цитируемости» (ИЦ) в 79,05, продемонстрировав значительный рост, поднявшись на 4 позиции. На втором месте — Hi-Tech@Mail.Ru с ИЦ 76,19, поднявшийся на одну позицию. Cnews.ru, несмотря на падение на две позиции, занял третье место с ИЦ, 70,14. Ixbt.com занял четвертое место с ИЦ 63,45, упав на две позиции,. Издание Ferra.ru хоть и потеряла в позициях, но всё ещё держится в пятерке лидеров с показателем ИЦ 44,12.
Среди заметных лидеров — Tadviser.ru, поднявшийся на 3 позиции до 8-го места, и Rozetked. me, также поднявшийся на 3 позиции до 12-го места. И наоборот, наиболее значительное падение испытали Kod.ru и Securitylab.ru, которые опустились на 4 позиции до 10 и 11 места соответственно.
В рейтинге появился один новый участник — Content-review.com, дебютировавший на 19 месте.
|Место
|Перемещение за квартал
|СМИ
|Категория
|Индекс цитируемости
|1
|+4
|Telecomdaily.ru
|IT и телеком
|79,05
|2
|+1
|Hi-Tech@Mail.Ru
|IT и телеком
|76,19
|3
|-2
|Cnews.ru
|IT и телеком
|70,14
|4
|-2
|Ixbt.com
|IT и телеком
|63,45
|5
|-1
|Ferra.ru
|IT и телеком
|44,12
|6
|+2
|Habr.com
|IT и телеком
|42,34
|7
|+2
|3dnews.ru
|IT и телеком
|29,57
|8
|+3
|Tadviser.ru
|IT и телеком
|27,02
|9
|+1
|Rb.ru
|IT и телеком
|26,85
|10
|-4
|Kod.ru
|IT и телеком
|23,04
|11
|-4
|Securitylab.ru
|IT и телеком
|20,57
|12
|+3
|Rozetked.me
|IT и телеком
|16,25
|13
|-1
|Hightech.fm
|IT и телеком
|16,20
|14
|+3
|Comnews.ru
|IT и телеком
|12,06
|15
|-1
|Vc.ru
|IT и телеком
|11,84
|16
|-3
|4pda.to
|IT и телеком
|10,93
|17
|+1
|Appleinsider.ru
|IT и телеком
|8,59
|18
|-2
|iPhones.ru
|IT и телеком
|7,74
|19
|new
|Content-review.com
|IT и телеком
|6,14
|20
|-1
|Iguides.ru
|IT и телеком
|5,74
Интересно, что все 20 лучших СМИ попали в категорию «Интернет», что подчеркивает доминирование онлайн-платформ в технологической журналистике. В исследовании, проведенном с 1 июля по 30 сентября 2024 года, использовался сложный алгоритм для устранения аномалий в перекрестном цитировании.