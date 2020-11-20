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Названы 20 самых часто используемых паролей
Если ваш затесался среди них, его срочно стоит сменить
Разработчики популярного менеджера паролей NordPass раскрыли ночной кошмар любого пользователя сети: 20 самых часто используемых паролей, многие из которых взламываются в считанные секунды.
Представленный специалистами компании рейтинг основан на пользовательских данных, используемых в электронной почте, соцсетях, на сайтах и различных сервисах, говорится на официальном сайте NordPass. При этом в случае, если вы найдете свой пароль среди опубликованных, то стоит в срочном порядке его сменить, так как вы и ваша безопасность явно находитесь под угрозой. Сама “двадцатка” выглядит следующим образом:
- 123456
- 123456789
- picture1
- password
- 12345678
- 111111
- 123123
- 12345
- 1234567890
- senha
- 1234567
- qwerty
- abc123
- Million2
- 000000
- 1234
- iloveyou
- aaron431
- password1
- Qqww1122
Отметим, что рейтинг, составляемый NordPass выходит далеко не первый год и каждый раз он максимально точно отражает сложившуюся ситуацию. Обращаясь к данному списку и пытаясь найти свой пароль в нем, можно заметно увеличить шансы не быть взломанным злоумышленниками. По крайней мере, самым примитивным образом.