Названы 20 самых часто используемых паролей

Представленный специалистами компании рейтинг основан на пользовательских данных, используемых в электронной почте, соцсетях, на сайтах и различных сервисах, говорится на официальном сайте NordPass. При этом в случае, если вы найдете свой пароль среди опубликованных, то стоит в срочном порядке его сменить, так как вы и ваша безопасность явно находитесь под угрозой. Сама “двадцатка” выглядит следующим образом:

123456 123456789 picture1 password 12345678 111111 123123 12345 1234567890 senha 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 1234 iloveyou aaron431 password1 Qqww1122

Отметим, что рейтинг, составляемый NordPass выходит далеко не первый год и каждый раз он максимально точно отражает сложившуюся ситуацию. Обращаясь к данному списку и пытаясь найти свой пароль в нем, можно заметно увеличить шансы не быть взломанным злоумышленниками. По крайней мере, самым примитивным образом.