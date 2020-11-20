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Названы 20 самых часто используемых паролей

Если ваш затесался среди них, его срочно стоит сменить
Разработчики популярного менеджера паролей NordPass раскрыли ночной кошмар любого пользователя сети: 20 самых часто используемых паролей, многие из которых взламываются в считанные секунды.

Представленный специалистами компании рейтинг основан на пользовательских данных, используемых в электронной почте, соцсетях, на сайтах и различных сервисах, говорится на официальном сайте NordPass. При этом в случае, если вы найдете свой пароль среди опубликованных, то стоит в срочном порядке его сменить, так как вы и ваша безопасность явно находитесь под угрозой. Сама “двадцатка” выглядит следующим образом:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. picture1
  4. password
  5. 12345678
  6. 111111
  7. 123123
  8. 12345
  9. 1234567890
  10. senha
  11. 1234567
  12. qwerty
  13. abc123
  14. Million2
  15. 000000
  16. 1234
  17. iloveyou
  18. aaron431
  19. password1
  20. Qqww1122

Отметим, что рейтинг, составляемый NordPass выходит далеко не первый год и каждый раз он максимально точно отражает сложившуюся ситуацию. Обращаясь к данному списку и пытаясь найти свой пароль в нем, можно заметно увеличить шансы не быть взломанным злоумышленниками. По крайней мере, самым примитивным образом.