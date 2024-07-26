Названы 30 худших реплик и эмодзи, убивающих отношения в интернете

На первом месте антирейтинга оказалась фраза/требование «Отправляйте фотографии», на это пожаловались 45% респондентов, фото с баклажанами или эмодзи в виде баклажана посчитали пошлым и отвратительным 44%, «Эй, секси, какой у тебя номер?» — 40%, «Тебе нравятся плохие мальчики/девочки?» — 38%. «Без меня?» (про душ) — 38%, «Ты такая красивая/сексуальная» — 34%, сюда же относится выражение Phwoarr — одобрительный, зачастую мужской, возглас по поводу внешности противоположного пола. Это респонденты посчитали явной неискренностью.

А вот полный список:

Отправлять фотографии — 45%.

Баклажанные эмодзи — 44%.

Эй, секси, какой у тебя номер? — 40%.

Тебе нравятся плохие мальчики/девочки? — 38%.

Без меня? (Когда ты говоришь, что идешь в душ) — 38%.

Ты такая красивая — 34%.

Ты такая сексуальная — 34%.

Phwoarr — 34%.

Было ли тебе больно, когда ты упал с небес? — 34%.

Кажется, мой Spotify сломался. Вас нет в списке самых горячих синглов — 34%.

Что на тебе надето? — 33%.

Есть ли IG у вашей подруги на фотографии в профиле? — 32%.

DTF? — 30%.

Представьте, как будут выглядеть наши дети — 29%.

Приветик — 28%.

У меня серьёзные проблемы с созависимостью — 28%.

Почему вы одиноки? — 27%.

Скажите, почему я должен пойти с вами на свидание? — 24%.

Ты не спишь? — 24%.

Утро прекрасное — 24%.

Твоё или моё? — 23%.

Как дела? — 23%.

Ты девушка/парень моей мечты — 23%.

Могу я добавить тебя в Insta/Snapchat? — 22%.

Я могу потеряться в твоих глазах — 20%.

Вайд? — 19%.

Ты мальчик/девочка моей мечты — 19%.

Спасибо, что не отшил/отшила меня — 18%.

Пожарный эмодзи — 16%.