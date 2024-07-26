Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2024, 00:45
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Названы 30 худших реплик и эмодзи, убивающих отношения в интернете

Самым гадким эмодзи назвали баклажан
Издание New York Post со ссылкой на исследование сервиса для онлайн-знакомств Breeze назвало 30 худших реплик и эмодзи, которые могут в момент разрушить попытку знакомства ради флирта.
Названы 30 худших реплик и эмодзи, убивающих отношения в интернете

© Ferra.ru

На первом месте антирейтинга оказалась фраза/требование «Отправляйте фотографии», на это пожаловались 45% респондентов, фото с баклажанами или эмодзи в виде баклажана посчитали пошлым и отвратительным 44%, «Эй, секси, какой у тебя номер?» — 40%, «Тебе нравятся плохие мальчики/девочки?» — 38%. «Без меня?» (про душ) — 38%, «Ты такая красивая/сексуальная» — 34%, сюда же относится выражение Phwoarr — одобрительный, зачастую мужской, возглас по поводу внешности противоположного пола. Это респонденты посчитали явной неискренностью.

А вот полный список:

  1. Отправлять фотографии — 45%.

  2. Баклажанные эмодзи — 44%.

  3. Эй, секси, какой у тебя номер? — 40%.

  4. Тебе нравятся плохие мальчики/девочки? — 38%.

  5. Без меня? (Когда ты говоришь, что идешь в душ) — 38%.

  6. Ты такая красивая — 34%.

  7. Ты такая сексуальная — 34%.

  8. Phwoarr — 34%.

  9. Было ли тебе больно, когда ты упал с небес? — 34%.

  10. Кажется, мой Spotify сломался. Вас нет в списке самых горячих синглов — 34%.

  11. Что на тебе надето? — 33%.

  12. Есть ли IG у вашей подруги на фотографии в профиле? — 32%.

  13. DTF? — 30%.

  14. Представьте, как будут выглядеть наши дети — 29%.

  15. Приветик — 28%.

  16. У меня серьёзные проблемы с созависимостью — 28%.

  17. Почему вы одиноки? — 27%.

  18. Скажите, почему я должен пойти с вами на свидание? — 24%.

  19. Ты не спишь? — 24%.

  20. Утро прекрасное — 24%.

  21. Твоё или моё? — 23%.

  22. Как дела? — 23%.

  23. Ты девушка/парень моей мечты — 23%.

  24. Могу я добавить тебя в Insta/Snapchat? — 22%.

  25. Я могу потеряться в твоих глазах — 20%.

  26. Вайд? — 19%.

  27. Ты мальчик/девочка моей мечты — 19%.

  28. Спасибо, что не отшил/отшила меня — 18%.

  29. Пожарный эмодзи — 16%.

  30. Эмодзи танцовщицы — 16%.

Источник:New York Post
Автор:Андрей Кадуков
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