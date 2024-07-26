Названы 30 худших реплик и эмодзи, убивающих отношения в интернете

Названы 30 худших реплик и эмодзи, убивающих отношения в интернетеСамым гадким эмодзи назвали баклажан
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На первом месте антирейтинга оказалась фраза/требование «Отправляйте фотографии», на это пожаловались 45% респондентов, фото с баклажанами или эмодзи в виде баклажана посчитали пошлым и отвратительным 44%, «Эй, секси, какой у тебя номер?» — 40%, «Тебе нравятся плохие мальчики/девочки?» — 38%. «Без меня?» (про душ) — 38%, «Ты такая красивая/сексуальная» — 34%, сюда же относится выражение Phwoarr — одобрительный, зачастую мужской, возглас по поводу внешности противоположного пола. Это респонденты посчитали явной неискренностью.
А вот полный список:
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Отправлять фотографии — 45%.
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Баклажанные эмодзи — 44%.
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Эй, секси, какой у тебя номер? — 40%.
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Тебе нравятся плохие мальчики/девочки? — 38%.
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Без меня? (Когда ты говоришь, что идешь в душ) — 38%.
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Ты такая красивая — 34%.
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Ты такая сексуальная — 34%.
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Phwoarr — 34%.
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Было ли тебе больно, когда ты упал с небес? — 34%.
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Кажется, мой Spotify сломался. Вас нет в списке самых горячих синглов — 34%.
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Что на тебе надето? — 33%.
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Есть ли IG у вашей подруги на фотографии в профиле? — 32%.
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DTF? — 30%.
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Представьте, как будут выглядеть наши дети — 29%.
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Приветик — 28%.
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У меня серьёзные проблемы с созависимостью — 28%.
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Почему вы одиноки? — 27%.
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Скажите, почему я должен пойти с вами на свидание? — 24%.
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Ты не спишь? — 24%.
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Утро прекрасное — 24%.
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Твоё или моё? — 23%.
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Как дела? — 23%.
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Ты девушка/парень моей мечты — 23%.
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Могу я добавить тебя в Insta/Snapchat? — 22%.
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Я могу потеряться в твоих глазах — 20%.
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Вайд? — 19%.
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Ты мальчик/девочка моей мечты — 19%.
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Спасибо, что не отшил/отшила меня — 18%.
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Пожарный эмодзи — 16%.
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Эмодзи танцовщицы — 16%.