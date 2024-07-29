Названы 5 самых продаваемых бюджетных смартфонов на AliExpress в РФ

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей по числу продаж во II квартале 2024 года. Лидерами стали модели от POCO и Xiaomi, в топ также вошла модель от Realme.

**1. POCO M6 Pro Global Version ** Оказался самым продаваемым в своём сегменте. Он работает на чипсете Helio G99-Ultra Octa-core и оснащён 64-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией. Его AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 1080×2400 пикселей, обеспечивая яркое и чёткое изображение с максимальной яркостью до 1300 нит. Батарея объёмом 5000 мАч обеспечивает длительное использование устройства, а быстрая зарядка мощностью 67 Вт позволяет быстро зарядить смартфон.

**2. Xiaomi Redmi Note 13 ** Телефон оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 685, что делает его производительным в любых приложениях и задачах. Он имеет AMOLED-дисплей размером 6,67 дюйма с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, что подходит для просмотра контента и игр. Основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки. Кроме того, корпус защищён по стандарту IP54, что защищает его от пыли и брызг воды.

**3. Xiaomi Redmi Note 12S ** Смартфон выделяется AMOLED-дисплеем размером 6,43 дюйма с частотой обновления до 90 Гц, а также основной камерой на 108 Мп. Он работает на процессоре MediaTek, Helio G96 и оснащён батареей на 5000 мАч, что делает его отличным выбором для ежедневного использования.

**4. POCO M5s ** Этот бюджетный смартфон, выпущенный ещё в 2022 году, остаётся популярным благодаря процессору MediaTek Helio G95 и AMOLED-дисплею размером 6,43 дюйма. Он также имеет квадрокамеру, что позволяет делать качественные фотографии и видео.

**5. Realme 11 ** Компактный и лёгкий телефон весит 178 г и имеет размеры 15,9×7,3×8 см. Он оснащён Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон работает на чипсете Helio G99 и имеет основную камеру на 108 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. Батарея на 5000 мАч и супербыстрая зарядка мощностью 67 Вт обеспечивают длительное время работы устройства и быстрое восполнение заряда.