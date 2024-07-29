Названы 5 самых продаваемых бюджетных смартфонов на AliExpress в РФ

Названы 5 самых продаваемых бюджетных смартфонов на AliExpress в РФВо втором квартале 2024 года
Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг самых популярных смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей по числу продаж во II квартале 2024 года. Лидерами стали модели от POCO и Xiaomi, в топ также вошла модель от Realme.
**1. POCO M6 Pro Global Version ** Оказался самым продаваемым в своём сегменте. Он работает на чипсете Helio G99-Ultra Octa-core и оснащён 64-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией. Его AMOLED-дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение 1080×2400 пикселей, обеспечивая яркое и чёткое изображение с максимальной яркостью до 1300 нит. Батарея объёмом 5000 мАч обеспечивает длительное использование устройства, а быстрая зарядка мощностью 67 Вт позволяет быстро зарядить смартфон.
**2. Xiaomi Redmi Note 13 ** Телефон оснащён восьмиядерным процессором Snapdragon 685, что делает его производительным в любых приложениях и задачах. Он имеет AMOLED-дисплей размером 6,67 дюйма с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, что подходит для просмотра контента и игр. Основная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки. Кроме того, корпус защищён по стандарту IP54, что защищает его от пыли и брызг воды.
**3. Xiaomi Redmi Note 12S ** Смартфон выделяется AMOLED-дисплеем размером 6,43 дюйма с частотой обновления до 90 Гц, а также основной камерой на 108 Мп. Он работает на процессоре MediaTek, Helio G96 и оснащён батареей на 5000 мАч, что делает его отличным выбором для ежедневного использования.
**4. POCO M5s ** Этот бюджетный смартфон, выпущенный ещё в 2022 году, остаётся популярным благодаря процессору MediaTek Helio G95 и AMOLED-дисплею размером 6,43 дюйма. Он также имеет квадрокамеру, что позволяет делать качественные фотографии и видео.
**5. Realme 11 ** Компактный и лёгкий телефон весит 178 г и имеет размеры 15,9×7,3×8 см. Он оснащён Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон работает на чипсете Helio G99 и имеет основную камеру на 108 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. Батарея на 5000 мАч и супербыстрая зарядка мощностью 67 Вт обеспечивают длительное время работы устройства и быстрое восполнение заряда.