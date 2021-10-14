Названы 7 доступных продуктов для улучшения памяти и интеллекта

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Названы 7 доступных продуктов для улучшения памяти и интеллектаВсе они продаются в ближайшем продуктовом магазине
Человеческий мозг — достаточно интересный орган. Он способен работать многие годы как часы, но в один момент начат подводить своего «хозяина».
Для того, чтобы отсрочить этот момент и «включать» мозг на полную, люди используют различные методики. Диетологи, например, считают, что очень важным аспектом в этом вопросе является питание, пишет LIVE24.
Специалисты даже собрали топ-7 продуктов, которые положительно влияют на память и интеллект человека:
- Листовая зелень. Наиболее полезными считаются капуста, шпинат, руккола и сельдерей. Благодаря имеющимся в ней веществам и витаминам, зелень способствует улучшению общего здоровья мозга, снижению риска потери памяти.
- Баранина. Согласно последним данным, еженедельное употребление баранины приводит к улучшению долгосрочных когнитивных функций.
- Сыр. Этот продукт призван поддерживать защитные функции мозга. Вместе с тем он успешно препятствует возникновению когнитивных проблем в пожилом возрасте.
- Яйца. Благодаря содержанию холина, яйца уменьшают воспалительные процессы в мозге, улучшая при этом его функции.
- Лосось. Омега-3 жиры положительно влияют на развитие и функциональные способности мозга.
- Черника. Содержащиеся в этой ягоде витамины С, К, марганец и прочие вещества улучшают когнитивные функции, память и внимание.
- Грецкие орехи. Как и лосось, грецкие орехи содержат большое количество омега-3, а также антиоксидантов и жирных кислот. Все эти вещества тормозят снижение когнитивных функций.