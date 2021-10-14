Названы 7 доступных продуктов для улучшения памяти и интеллекта

Для того, чтобы отсрочить этот момент и «включать» мозг на полную, люди используют различные методики. Диетологи, например, считают, что очень важным аспектом в этом вопросе является питание, пишет LIVE24.

Специалисты даже собрали топ-7 продуктов, которые положительно влияют на память и интеллект человека: