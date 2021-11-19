Названы 7 признаков сахарного диабета

Четвертый симптом заметить достаточно просто — это потеря массы тела при разнообразном аппетите. Все из-за того, что при отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Для обнаружения пятого признака понадобятся особые условия – это плохая функция заживления и образование гнойничков на коже. Шестой симптом — постоянная усталость и повышенная утомляемость. А в самом конце расположились проблемы со зрением, будто “ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами”, – объяснила Елена.



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