Названы 7 признаков сахарного диабета

Названы 7 признаков сахарного диабетаБудьте внимательны
Первым признаком, по ее словам, является постоянная жажда. Вторым она назвала повышенное мочеиспускание. Генитальный зуд напрямую связан с первыми двумя причинами, поэтому в списке он идет третьим.
Сахар — это питательная среда для микробов и для грибковой флоры, поэтому глюкоза, содержащаяся в моче, попадая на половые органы, вызывает рост бактериальной флоры, что приводит к генитальному зуду
Четвертый симптом заметить достаточно просто — это потеря массы тела при разнообразном аппетите. Все из-за того, что при отсутствии инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировую ткань. Для обнаружения пятого признака понадобятся особые условия – это плохая функция заживления и образование гнойничков на коже. Шестой симптом — постоянная усталость и повышенная утомляемость. А в самом конце расположились проблемы со зрением, будто “ощущение мурашек или туманного стекла перед глазами”, – объяснила Елена.
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