Названы американские компании, которым разрешили поставлять комплектующие Huawei

Согласно опубликованным информаторами данным, на сегодняшний день заявку на получение лицензии для продолжения ведения бизнеса с китайский технологическим гигантом Huawei подали более 300 компаний. Причем уже более трети из них получили одобрение правительства. В их состав вошли Intel, AMD, Samsung Display и Sony.

Нескольким ранее выяснилось, что США позволили совершать поставки комплектующих американским компаниям, если это не предполагает их эксплуатацию в рамках 5G-бизнеса Huawei. Кроме Qualcomm на возможность сотрудничать с китайским гигантом претендует и южнокорейская компания Samsung Electronics.