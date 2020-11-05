Наука и технологии
Сегодня 14:07
Названы американские компании, которым разрешили поставлять комплектующие Huawei
Intel, AMD и не только
В последнее время все больше компаний начали получать одобрение США на сотрудничество с китайской Huawei. Причем сейчас претендентом на поставку комплектующих для компании пытается стать даже мировой производитель чипсетов Qualcomm.
Согласно опубликованным информаторами данным, на сегодняшний день заявку на получение лицензии для продолжения ведения бизнеса с китайский технологическим гигантом Huawei подали более 300 компаний. Причем уже более трети из них получили одобрение правительства. В их состав вошли Intel, AMD, Samsung Display и Sony.
Нескольким ранее выяснилось, что США позволили совершать поставки комплектующих американским компаниям, если это не предполагает их эксплуатацию в рамках 5G-бизнеса Huawei. Кроме Qualcomm на возможность сотрудничать с китайским гигантом претендует и южнокорейская компания Samsung Electronics.