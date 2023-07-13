Названы бактерии, которые чаще остальных встречаются на кухне

Названы бактерии, которые чаще остальных встречаются на кухнеВ целом, ситуация терпимая
Исследователи из Норвежского института исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультуры определили основные бактерии, которые наиболее часто встречаются на кухнях жителей разных европейских стран.
В рамках исследования были проанализированы образцы с 74 домохозяйств из Венгрии, Франции, Португалии, Румынии и Норвегии.
В итоге специалисты обнаружили, что на кухнях Европы преобладают определённые роды и семейства бактерий, включая Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae, Psychrobacter, Chryseobacterium, Bacillus и Staphylococcu.
Они являются основной «микробиотой» на кухнях и могут передаваться через губки, раковины и ручки кранов.
Интересно отметить, что патогенные бактерии, такие как Campylobacter, Salmonella и Listeria, были обнаружены в небольшом количестве образцов, а их распространённость на кухнях была относительно низкой.
В то же время, Staphylococcus, который часто присутствует на коже человека, был обнаружен чаще на ручках кранов.