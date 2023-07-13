Названы бактерии, которые чаще остальных встречаются на кухне

В рамках исследования были проанализированы образцы с 74 домохозяйств из Венгрии, Франции, Португалии, Румынии и Норвегии.

В итоге специалисты обнаружили, что на кухнях Европы преобладают определённые роды и семейства бактерий, включая Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae, Psychrobacter, Chryseobacterium, Bacillus и Staphylococcu.

Они являются основной «микробиотой» на кухнях и могут передаваться через губки, раковины и ручки кранов.

Интересно отметить, что патогенные бактерии, такие как Campylobacter, Salmonella и Listeria, были обнаружены в небольшом количестве образцов, а их распространённость на кухнях была относительно низкой.

В то же время, Staphylococcus, который часто присутствует на коже человека, был обнаружен чаще на ручках кранов.