Названы безвредные для фигуры продукты продукты для "ночного перекуса"

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Так, согласно данным источника, в качестве ночного перекуса могут выступать орехи или же злаковые хлебцы с ложкой орехового масла. Обратить внимание рекомендуется на такие орехи, как миндаль, кешью и пекан. Помимо прочего не навредят фигуре также творог или черешня.

Сообщается, что ощущение голода в вечернее время обусловлено недостаточным питанием в течение дня. Поэтому специалисты посоветовали вдоволь кушать во время первого приема пищи и в обед. В то же время, высокий аппетит может быть и по причине стресса и переутомления.