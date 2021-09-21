Наука и технологии
Сегодня в 09:36
1 мин.
Названы безвредные для фигуры продукты продукты для "ночного перекуса"От орехов до творога
Издание HuffPost, ссылаясь на данные американских ученых Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонатана Вальдеса, опубликовало материал, в котором были перечислены безвредные для фигуры продукты для “ночного перекуса”.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Так, согласно данным источника, в качестве ночного перекуса могут выступать орехи или же злаковые хлебцы с ложкой орехового масла. Обратить внимание рекомендуется на такие орехи, как миндаль, кешью и пекан. Помимо прочего не навредят фигуре также творог или черешня.
Сообщается, что ощущение голода в вечернее время обусловлено недостаточным питанием в течение дня. Поэтому специалисты посоветовали вдоволь кушать во время первого приема пищи и в обед. В то же время, высокий аппетит может быть и по причине стресса и переутомления.