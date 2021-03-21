Названы болезни, которые можно подхватить от домашних животных

Врач отметила, что домашние животные представляют из себя “уникальные резервуары” для разных микроорганизмов, в числе которых как гельминты, так и простейшие, вирусы и бактерии.

”И человек заражается либо контактным путем передачи, либо воздушно-капельным, либо алиментарным, если животное уже болеет или является переносчиком перечисленных микроорганизмов”, - поделилась Петровская, отметив важность обследования, а также профилактики и вакцинации питомца.

Чаще всего от животного можно подхватить бешенство, лишай, нейротропный вирус, лептоспироз и сальмонеллез. Также у человека может возникнуть аллергическая реакция на слюну и шерсть питомца. Петровская посоветовала тщательнее следить за домашними животными, обследовать их и консультироваться с ветеринарами.