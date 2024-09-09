Названы болезни, которыми можно заразиться через ремешок умных часов

Силиконовые и резиновые браслеты для смарт-часов, хоть и популярные, могут представлять некоторые риски для здоровья. Алексей Панов, доцент РТУ МИРЭА, рассказал, что у людей может возникать аллергическая реакция, такая как контактный дерматит. Это проявляется покраснением, зудом, сыпью или отёком кожи, и виновниками могут быть как сам силикон, так и добавки, использованные в производстве.

Панов отметил, что постоянное ношение браслета приводит к тому, что кожа под ним становится влажной. Пористая структура материала создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков. На ремешке могут скапливаться опасные бактерии, такие как стафилококк и кишечная палочка, что может вызвать инфекции, особенно у людей с хроническими заболеваниями, например, атопическим дерматитом.

Эксперт также предупредил, что под ремешок могут попасть споры, лишая от домашних животных. Поэтому он рекомендует периодически снимать браслеты и тщательно очищать их. Это поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье кожи.