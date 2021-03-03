Названы болезни, от которых чаще всего страдают любители мяса

Так, например, заядлые мясоеды чаще всего сталкиваются с диабетом, сердечными заболеваниями и пневмонией, пишет Technology Networks. При этом речь идёт не только о красном мясе — ежедневное увеличение рациона на 30 граммов курицы повышает риск диабета на 14%.

При этом учёные отмечают один важный момент. Чем меньше индекс массы тела (ИМТ) человека, тем меньше риск столкнутся с одной из вышеописанных проблем. Таким образом, если придерживаться здорового образа жизни и не допускать ожирение, употребление мясо можно сделать более безопасным.