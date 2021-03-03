Наука и технологии
Сегодня в 17:02
Названы болезни, от которых чаще всего страдают любители мяса
При этом есть возможность уменьшит риск их возникновения без отказа от животных продуктов
Учёные из Оксфорда провели новое исследование. Его результаты оказались неутешительны для любителей мяса — они, судя по свежим данным, чаще страдают от хронических заболеваний, чем те, кто старается избегать пищи животного происхождения.
Так, например, заядлые мясоеды чаще всего сталкиваются с диабетом, сердечными заболеваниями и пневмонией, пишет Technology Networks. При этом речь идёт не только о красном мясе — ежедневное увеличение рациона на 30 граммов курицы повышает риск диабета на 14%.
При этом учёные отмечают один важный момент. Чем меньше индекс массы тела (ИМТ) человека, тем меньше риск столкнутся с одной из вышеописанных проблем. Таким образом, если придерживаться здорового образа жизни и не допускать ожирение, употребление мясо можно сделать более безопасным.