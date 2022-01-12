Названы четыре продукта, «убивающих» здоровье кожи

По словам специалиста, в первую очередь это сахар — он превращает коллагеновые волокна в коже в жёсткие сгустки. А это, в свою очередь, приводит к морщинам и дряблости.

Также для кожи вреден алкоголь. Он её обезвоживает, а также вызывает отёки и сосудистые сетки. Ещё одним «врагом» Маслова назвала глютен, содержащийся в булках, багетах, макаронах и прочих. Он также вызывает отёки (в области щек), пигментные пятна, розацеу.

Молочные же продукты очень часто вызывают прыщи, заключила специалист. Связано это с тем, что организм многих людей не усваивают лактозу. При этом высыпания могут появиться не только на лице, но и на спине, области декольте.