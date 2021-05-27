Наука и технологии
Сегодня в 14:03
Названы день и время, когда мошенники звонят чаще всего
Спойлер: в пятницу они наименее активны
Компания ВТБ опубликовала результаты свежего исследования жалоб клиентов на звонки мошенников. Оказалось, что за последний год число таких звонков увеличилось.
Так, за период с января по апрель 2021 года было совершено на 30% больше подозрительных вызовов, чем за аналогичный период прошлого год, рассказали Ferra.ru представители банка. При этом наибольшее их число приходится на промежуток 11:00 до 14:00 каждого вторника.
Что интересно, в 2020-м пиковые значения по звонкам приходились на среду. В 2021 году этот день «упал» на вторую строчку. Менее активны злоумышленники в четверг и понедельник. Самый «непопулярный» будний день — пятница.
Отметим, что прямо сейчас ВТБ готовится внедрить новые инструменты финансовой безопасности своих клиентов. В том числе благодаря автоматическому определителю мошеннеческих звонков.