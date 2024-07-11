Названы два сценария будущего Samsung после массовой забастовки рабочих

В понедельник, 8 июля, 6.5 тыс сотрудников не вышли на работу и их протест продолжился на неопределенный срок.

Профсоюз, в который входит 28 тыс работников, требует повышения зарплаты на 3.5%, улучшения бонусной политики и увеличения оплачиваемых отпусков.

Профсоюз утверждает, что забастовка уже нарушила производство чипов на некоторых линиях, хотя руководство Samsung это отрицает.

Главный редактор ITZine.ru Сергей Кузнецов считает, что забастовка может серьёзно ударить по имиджу компании и сорвать запланированные запуски новых продуктов. Если персонал, ответственный за автоматизированные линии, не выйдет на работу, производство остановится, что может привести к значительным финансовым потерям.