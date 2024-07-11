Названы два сценария будущего Samsung после массовой забастовки рабочих

Названы два сценария будущего Samsung после массовой забастовки рабочихКакой из них выберет сама компания?
В понедельник, 8 июля, 6.5 тыс сотрудников не вышли на работу и их протест продолжился на неопределенный срок.
Профсоюз, в который входит 28 тыс работников, требует повышения зарплаты на 3.5%, улучшения бонусной политики и увеличения оплачиваемых отпусков.
Профсоюз утверждает, что забастовка уже нарушила производство чипов на некоторых линиях, хотя руководство Samsung это отрицает.
Главный редактор ITZine.ru Сергей Кузнецов считает, что забастовка может серьёзно ударить по имиджу компании и сорвать запланированные запуски новых продуктов. Если персонал, ответственный за автоматизированные линии, не выйдет на работу, производство остановится, что может привести к значительным финансовым потерям.
Южная Корея в 2018 году снизила время работы до 52 часов в неделю, до этого оно составляло 68 часов. И действующий президент Юн Сок Ёль в 2021 году, когда он подавался на выборы, выступал за 120-часовую рабочую неделю. Как только он увидел негативную реакцию, он выступил за преемственность норм.
С другой стороны, он может войти в положение системообразующей компании и призвать затянуть пояса. Сейчас Samsung подала запрос с просьбой увеличить продолжительность рабочей недели. Все знают, что в Южной Корее крупнейший демографический кризис, все видели пример Японии. По мере улучшения прав сотрудников у них падала производительность труда, они начали терять долю рынка в полупроводниках и получили застой в экономике, из которого не могут выбраться до сих пор.
2023 год был неудачным для Samsung, у них очень упала прибыль, отчасти поэтому они пошли на непопулярные меры. Но это дало эффект в 2024 году: феноменальный рост прибыли. Если правительство поддержит Samsung, если все будет соответствовать трудовому законодательству, то нет причин менять менеджмент корпорации, если этот менеджмент сумел вытянуть ее из кризиса.
Все это значит, что компании необходимо быстро найти решение для урегулирования конфликта и избежания дальнейших убытков, а также обеспечения своевременного выпуска новых продуктов, особенно в условиях конкуренции с Apple.