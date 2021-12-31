Названы два занятия, замедляющих старение мозга

По словам специалистов, речь идёт о занятии музыкой и изучении языков. При этом музыканты практиковались в своём деле в среднем три часа в день. Также учёные выяснили, что у людей, занимающихся одним из этих двух активностей, фракционная анизотропия находилась на высоком уровне.

Именно это значение соответствует когнитивному резерву мозга. В итоге оказалось, что у тех же музыкантов целостность проводящих путей не только не уменьшалась с возрастом, но, наоборот, увеличивалась в обоих полушариях.