Названы два занятия, замедляющих старение мозга

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Названы два занятия, замедляющих старение мозгаИ оба они доступны каждому из нас
Группа учёных из Университета Дьюка в США провели свежее исследование. В результате им удалось выяснить, что есть два занятия, которые помогают создать когнитивный резерв. А он, в свою очередь, снижает риска развития нейропатологий в мозге стареющего человека.
По словам специалистов, речь идёт о занятии музыкой и изучении языков. При этом музыканты практиковались в своём деле в среднем три часа в день. Также учёные выяснили, что у людей, занимающихся одним из этих двух активностей, фракционная анизотропия находилась на высоком уровне.
Именно это значение соответствует когнитивному резерву мозга. В итоге оказалось, что у тех же музыкантов целостность проводящих путей не только не уменьшалась с возрастом, но, наоборот, увеличивалась в обоих полушариях.
Источник: Brain Sciences