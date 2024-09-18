Названы две составляющие качественного интернета на даче

Улучшить мобильный интернет на даче или в загородном доме можно с помощью внешних антенн, роутеров с SIM-картой или mesh-систем. Как пояснили представители магазинов электроники, сигнал за городом зависит от расстояния до ближайшей сотовой вышки и наличия преград, таких как рельеф или строительные материалы. В сети «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что установка внешней антенны, направленной на ближайшую вышку, может заметно улучшить качество связи. В некоторых случаях, как добавили специалисты, стоит рассмотреть смену оператора.

Представители «Ситилинка» предложили решать проблему с плохим интернетом с помощью mesh-системы. Она включает в себя Wi-Fi-роутер и несколько модулей-ретрансляторов, которые передают сигнал по специальному каналу. Это позволяет избежать потерь и обеспечить равномерное покрытие в разных частях дома. Стоимость таких систем начинается от 5,5 тысяч рублей, но они особенно эффективны в домах с несколькими этажами, где ретрансляторы можно размещать на каждом этаже для повышения стабильности и скорости соединения.

Ещё одним вариантом могут стать роутеры с SIM-картой и внешней антенной. В «Ситилинке» отметили, что такие устройства обладают более высоким коэффициентом усиления по сравнению с мобильными телефонами или планшетами. Стоимость подобных маршрутизаторов стартует от 2 тысяч рублей, и они могут стать хорошим решением для тех, кто не хочет прокладывать проводной интернет, но нуждается в стабильной мобильной связи.