Названы эксклюзивные для смартфонов Google фишки Android 11

Помимо этого, владельцы Google Pixel получат множество других эксклюзивных для своих смартфонов функций. В их число входят: режим Live View для поиска оптимального пути о месте назначения с использованием дополненной реальности, формирование списка рекомендуемых приложений в зависимости от различных условий (работает система на базе нейросетей), интеллектуальное присваивание имен создаваемым папкам.

Напомним, что Android 11 будет доступен владельцам всех Google Pixel, начиная со вторго поколения.