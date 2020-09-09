Названы эксклюзивные для смартфонов Google фишки Android 11
В качестве флагманской особенности Android 11, которая будет доступна исключительно на “пиксельфонах”, может выступить функция Smart Reply на клавиатуре устройства. Ее суть заключается в том, что благодаря использованию искусственного интеллекта, Google смогла научить виртуальную клавиатуру предлагать наиболее актуальные и полезные варианты ответов во время общения пользователя в различных мессенджерах. Что интересно, обрабатывается все это дело локально, непосредственно на смартфоне, что позволяет не беспокоиться о конфиденциальности личных переписок. Правда, стоит отметить, что на сегодняшний день новая функция доступна только на английском языке и при использовании Gboard.
Помимо этого, владельцы Google Pixel получат множество других эксклюзивных для своих смартфонов функций. В их число входят: режим Live View для поиска оптимального пути о месте назначения с использованием дополненной реальности, формирование списка рекомендуемых приложений в зависимости от различных условий (работает система на базе нейросетей), интеллектуальное присваивание имен создаваемым папкам.
Напомним, что Android 11 будет доступен владельцам всех Google Pixel, начиная со вторго поколения.