Опубликовано 02 декабря 2025, 11:15
Названы факторы, которые делают планету пригодной для жизни

В ближайшее время появятся новые инструменты, которые помогут найти обитаемые миры
Пригодность планеты для жизни определяется множеством факторов. В новой статье Бенджамина Фарси из Мэрилендского университета и его коллег отмечается также, что для этого нужно учитывать и особенности формирования планеты.
Обсерватория обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory), которая появится в ближайшее время, поможет узнать, как формировалась планета, основываясь на современных измеряемых величинах. Эксперты в новом исследовании описали четыре аспекта планеты, которые определяются на ранних этапах её формирования и существенно влияют на её способность в дальнейшем стать пригодной для жизни.

Общий состав. Соотношение магния, железа, кремния, кислорода определяет наличие у планеты тектоники плит, которая необходима для поддержания относительно стабильной среды на протяжении миллионов лет.

Обилие "летучих веществ". Летучими в процессе формирования планеты считаются любые элементы с относительно низкой температурой конденсации, при которой не менее половины элемента превращается в газ. Ключевые компоненты жизни - это такие вещества, как углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера (CHNOPS).

Летучесть кислорода. Она зависит от доступности кислорода на ранней стадии формирования планеты.

Ядро. Здесь решающую роль играет баланс между чистым железом и оксидом железа (ржавчиной). Чистое железо обычно увеличивает размер ядра, а оксид железа уменьшает. Большое ядро ​​создаёт сильное магнитное поле, защищает элементы и потенциальные формы жизни на поверхности планеты от солнечного излучения.

Ещё один фактор (уже последний), который определяет пригодность планеты для жизни, - её "тепловой двигатель". Приводится в действие он либо радиоактивными элементами в ядре планеты, либо приливным нагревом, за счёт которого она нагревается изнутри.

К сожалению, нам придётся ждать 2040-х годов, чтобы иметь полное представление об истории планет. Запуск HWO запланирован именно на это время.