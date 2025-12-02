Названы факторы, которые делают планету пригодной для жизни

Обсерватория обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory), которая появится в ближайшее время, поможет узнать, как формировалась планета, основываясь на современных измеряемых величинах. Эксперты в новом исследовании описали четыре аспекта планеты, которые определяются на ранних этапах её формирования и существенно влияют на её способность в дальнейшем стать пригодной для жизни.

Общий состав. Соотношение магния, железа, кремния, кислорода определяет наличие у планеты тектоники плит, которая необходима для поддержания относительно стабильной среды на протяжении миллионов лет.

Обилие "летучих веществ". Летучими в процессе формирования планеты считаются любые элементы с относительно низкой температурой конденсации, при которой не менее половины элемента превращается в газ. Ключевые компоненты жизни - это такие вещества, как углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера (CHNOPS).