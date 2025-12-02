Названы факторы, которые делают планету пригодной для жизни

Названы факторы, которые делают планету пригодной для жизниВ ближайшее время появятся новые инструменты, которые помогут найти обитаемые миры
Обсерватория обитаемых миров (Habitable Worlds Observatory), которая появится в ближайшее время, поможет узнать, как формировалась планета, основываясь на современных измеряемых величинах. Эксперты в новом исследовании описали четыре аспекта планеты, которые определяются на ранних этапах её формирования и существенно влияют на её способность в дальнейшем стать пригодной для жизни.
Общий состав. Соотношение магния, железа, кремния, кислорода определяет наличие у планеты тектоники плит, которая необходима для поддержания относительно стабильной среды на протяжении миллионов лет.
Обилие "летучих веществ". Летучими в процессе формирования планеты считаются любые элементы с относительно низкой температурой конденсации, при которой не менее половины элемента превращается в газ. Ключевые компоненты жизни - это такие вещества, как углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера (CHNOPS).
Летучесть кислорода. Она зависит от доступности кислорода на ранней стадии формирования планеты.
Ядро. Здесь решающую роль играет баланс между чистым железом и оксидом железа (ржавчиной). Чистое железо обычно увеличивает размер ядра, а оксид железа уменьшает. Большое ядро создаёт сильное магнитное поле, защищает элементы и потенциальные формы жизни на поверхности планеты от солнечного излучения.
Ещё один фактор (уже последний), который определяет пригодность планеты для жизни, - её "тепловой двигатель". Приводится в действие он либо радиоактивными элементами в ядре планеты, либо приливным нагревом, за счёт которого она нагревается изнутри.
К сожалению, нам придётся ждать 2040-х годов, чтобы иметь полное представление об истории планет. Запуск HWO запланирован именно на это время.