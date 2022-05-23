Названы факторы, вызывающие неизлечимое кожное заболевание

По словам специалиста, данная болезнь представляет из себя хроническое неинфекционное заболевание, которое характеризуется появлением на коже красных бляшек с белесым налетом. При этом основными местами их появления врач назвал локти и колени, а также волосистую часть головы.

Продеус отметил, что одним из факторов возникновения псориаза является наследственность. Вместе с тем не стоит забывать, что привести к нему могут и ссадины, ожоги, порезы, укусы и другие травмы кожи.

Не менее опасными могут быть и стресс, нарушения в работе иммунитета, а также гормональной системы — они тоже способны вызвать псориаз.