Названы главные цели хакеров на 2021 год

”В 2021 COVID-19 продолжит влиять на нашу жизнь, бизнес и общество, и в течение года это влияние будет меняться. COVID-19 нескоро покинет заголовки статей, новости о разработке вакцины и введении новых ограничений продолжат использоваться в фишинговых атаках, как и в 2020”, - поделился мнением Дягилев, отметив при этом, что и фармацевтическим компаниям, деятельность которых направлена на разработку вакцины, в следующем году достанется - они вновь столкнутся с кибератаками мошенников с целью эскалации проблемы.

В число прогнозируемых трендов 2021 года вошли кибератаки на системы дистанционного обучения, а также кибершпионаж.