Объявлен основной источник кибератак на российские ресурсы

Центры управления атаками на российские интернет-ресурсы, как правило, расположены на территории США и стран Евросоюза. Об этом рассказал журналистам на брифинге заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Он заявил: «Как правило, они центры управления бот-сетями имеют четкую локализацию для сохранения полного контроля над их функционированием. Около трети центров управления бот-сетями находится на территории США. Для атак на российские информационные ресурсы, как правило, используются центры управления, локализованные на территории Евросоюза и США».

Мурашов подчеркнул, что вредоносное программное обеспечение для компьютерных атак постоянно совершенствуется, но и методы противодействия тоже быстро развиваются. На данный момент установлен условный паритет между злоумышленниками и службами информационной безопасности.

Тем не менее самый большой резонанс в обществе вызывают отдельные изощренные и целенаправленные атаки, которых немного, но они имеют серьёзные последствия и могут затрагивать интересы миллионов людей. Таким атакам противостоять намного сложнее.

По статистике McAfee, 31% центров управления бот-сетями находится на территории США, 11% - в Германии, 6% - во Франции, 5% - в Алжире, 4% - в России. Согласно оценкам компании IBM, на США приходится 36% центров управления бот-сетями, на Китай - 14%, на Францию - 5,1% и по 4,9% - на Россию и Германию.