Названы главные причины тошноты

По её словам, тошнота возникает из-за переедания, стресса, укачивания. При переедании тошнит в основном из-за того, если сразу лечь. Врач посоветовала не ложиться сразу, а через время, к тому же в таком состоянии есть нужно немного наклонившись вперёд. Через 20 минут станет легче — это первая фаза переваривания пищи.

При стрессе, если тошнит, нужно сразу глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 5 секунд, после этого сделать медленный выдох. Таким образом блокируется возбуждение рвотного центра и тошнота проходит.

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