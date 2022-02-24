Названы главные причины тошноты

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Названы главные причины тошнотыИ что в таком случае делать
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала об основных причинах тошноты и о том, как с ней бороться.
По её словам, тошнота возникает из-за переедания, стресса, укачивания. При переедании тошнит в основном из-за того, если сразу лечь. Врач посоветовала не ложиться сразу, а через время, к тому же в таком состоянии есть нужно немного наклонившись вперёд. Через 20 минут станет легче — это первая фаза переваривания пищи.
При стрессе, если тошнит, нужно сразу глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 5 секунд, после этого сделать медленный выдох. Таким образом блокируется возбуждение рвотного центра и тошнота проходит.
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Источник: ФАН