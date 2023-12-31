Названы главные провалы 2023 года: среди них соцсеть Х, Microsoft и криптовалюты

Как пишут специалисты Engadget, в общем, главное фиаско — соцсеть Х Илона Маска. По мнению аналитиков, после того, как бизнесмен приобрёл платформу, соцсеть превратилась в хаотичный набор функций и требований.

Не меньшим разочарованием стал многообещающий планшет Microsoft Surface, с треском провалившийся в продажах, несмотря на масштабные рекламные кампании. Как видят ситуация в Engadget, «Surface Pro 9 вообще не обновлялся с прошлого года, поэтому он по-прежнему работает на более старом чипе Intel 12-го поколения. Либо есть модель с поддержкой 5G и кастомным чипом Microsoft SQ3 на базе ARM, но мы рекомендуем держаться подальше от неё».

Провалом года признаны устройства для здоровья Amazon Halo. Авторы рейтинга в целом оценили устройство положительно, оно даже могло формировать привычку проверять фактическое время сна. Но встроенные микрофоны для определения громкости и напряжённости дыхания вызвали у пользователей отторжение, даже доходило до обвинений в том, что устройства пытались «контролировать вашу манеру говорить».

Провалом года признали и полную отмену легендарной игровой выставки Е3. Это мероприятие, впервые проведённое в 1970-х годах, устарело из-за возможности проводить такие встречи онлайн.

Провалом и даже опасениями признали массовые преследования в США крупных игроков криптовалютной отрасли, а также аресты многих из них. «Ирония заключается в том, что так много известных людей, которые привязали свою мачту к криптовалюте, либо находятся в тюрьме, либо ожидают суда за мошенничество», — сказано в материале Engadget.