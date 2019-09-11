Названы города России с самым большим чеком за связь, телевизор и ЖКХ

Средний чек по всем регионам России на ЖКХ составил 3008 рублей. Самые дорогостоящие коммунальные услуги выявлены в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно), самые дешевые - в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей).
За мобильную связь россияне отдают в среднем 344 рубля. Дороже всего она обходится жителям Волгограда и Санкт петербурга - по 671 и 541 рублю соответственно. Выгоднее всего связь в Омске - 238 рублей.
В целом, средний чек на платное ТВ по всей России составляет 880 рублей. Как выяснилось, больше всего расходуют на телевидение в среднем за раз жители Воронежа - 1033 рубля, на 10% больше, чем было в прошлом году. Самый маленьких платеж за ТВ оказался в городе Новосибирск - 633 рубля.
Что касается домашнего интернета, средняя сумма платежа по России составила 598 рублей. Выяснилось, что самый дешевый интернет находится в Омске - 471 рубль, а самый дорогой в Красноярске - 938 рублей.