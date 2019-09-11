Названы города России с самым большим чеком за связь, телевизор и ЖКХ

В целом, средний чек на платное ТВ по всей России составляет 880 рублей. Как выяснилось, больше всего расходуют на телевидение в среднем за раз жители Воронежа - 1033 рубля, на 10% больше, чем было в прошлом году. Самый маленьких платеж за ТВ оказался в городе Новосибирск - 633 рубля.