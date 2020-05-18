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Названы города России, воздух в которых стал чище из-за самоизоляции
Таких городов достаточно много
Представители Роспотребнадзора опубликовали на своем официальном сайте новый материал, в рамках которого были названы города России, воздух в которых стал чище из-за самоизоляции.
Для этого эксперты провели анализы в 12 российских городах. Выяснилось, что в Норильске, Медногорске, а также Магнитогорске воздух, за счет уменьшения выбросов загрязняющих веществ от транспорта, а также работы предприятий, стал чище. В Череповце, в свою очередь, воздух улучшился ввиду уменьшения выбросов предприятий, тогда как в Братске этого удалось достигнуть путем снижения потока транспорта.
В Чите же несмотря на улучшения качества воздуха экспертами было зафиксировано наличие в воздухе вредных веществ. В то же время в Омске уровень загрязнения лишь увеличился, что обусловлено выбросами с предприятий.