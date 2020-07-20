Наука и технологии
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Названы истребители, используемые США для защиты своих "триллионных" интересов в Арктике
А также то, какие именно интересы имеются у Соединенных Штатов на данной территории
Прямо сейчас на территории Арктики происходит таяние ледников - это вряд ли для кого-то секрет. В связи с этим, согласно имеющимся данным, такие страны как Россия, США и Китай начинают проявлять все больший интерес к данной области в связи как с ее стратегическим преимуществом, так и дорогим сырьем в недрах почвы. И вот, американским изданием Popular Mechanics были названы истребители, используемые США для защиты своих "триллионных" интересов в Арктике.
Так, по словам журналистов, в данном регионе американские интересы защищают истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые дислоцированы непосредственно на Аляске. При этом издание делает отдельный акцент на том, что полуостров имеет крайне решающее значение для управления ситуацией в Арктике.
”Новые судоходные пути и природные ресурсы стоимостью триллионы долларов с каждым днем становятся все более жизнеспособными в Арктике”, - заключили авторы Popular Mechanics.