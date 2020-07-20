Названы истребители, используемые США для защиты своих "триллионных" интересов в Арктике

Так, по словам журналистов, в данном регионе американские интересы защищают истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, которые дислоцированы непосредственно на Аляске. При этом издание делает отдельный акцент на том, что полуостров имеет крайне решающее значение для управления ситуацией в Арктике.

”Новые судоходные пути и природные ресурсы стоимостью триллионы долларов с каждым днем ​​становятся все более жизнеспособными в Арктике”, - заключили авторы Popular Mechanics.