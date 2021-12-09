Названы категории людей, которым нельзя есть красную рыбу

Как отметила врач, красную рыбу нельзя есть людям, страдающим высоким давлением и болезнями почек. Эти состояния могут быть связаны между собой, а на праздники готовится, как правило, много блюд. И чем больше, человек, предрасположенный к перечисленным заболеваниям, съест красной, т.е. жирной и к тому же солёной рыбы, тем больше может усугубить своё состояние. В боках солёного лосося может накапливаться до 1,5 граммов соли в каждом. Тогда как суточная норма — 5 грамм.

Чтобы избежать этих состояний и не испортить праздник, диетолог посоветовала готовить блюда из слабосолёной рыбы, приготовленной самостоятельно.