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Названы категории людей, которым нельзя есть красную рыбу

Из-за соли в первую очередь
Диетолог Наталья Нефёдова рассказала, кому не следует употреблять красную рыбу на Новый год.
Названы категории людей, которым нельзя есть красную рыбу

Как отметила врач, красную рыбу нельзя есть людям, страдающим высоким давлением и болезнями почек. Эти состояния могут быть связаны между собой, а на праздники готовится, как правило, много блюд. И чем больше, человек, предрасположенный к перечисленным заболеваниям, съест красной, т.е. жирной и к тому же солёной рыбы, тем больше может усугубить своё состояние. В боках солёного лосося может накапливаться до 1,5 граммов соли в каждом. Тогда как суточная норма — 5 грамм.

Чтобы избежать этих состояний и не испортить праздник, диетолог посоветовала готовить блюда из слабосолёной рыбы, приготовленной самостоятельно.

Источник: Народные новости
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