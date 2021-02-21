Наука и технологии
Сегодня в 11:02
Названы характеристики российской гиперзвуковой ракеты «Гремлин»
По мнению эксперта, оружие будет неуязвимым для всех существующих средств ПВО
Военный эксперт Константин Сивков назвал характеристики российской гиперзвуковой ракеты «Гремлин». Он отметил, что это оружие будет неуязвимым для всех существующих средств ПВО.
По мнению Сивкова, оружие техническими особенностями будет напоминать крылатую ракету воздушного базирования Х-32, которая была принята на вооружение в 2016 году.
По сути, это версия противокорабельной гиперзвуковой ракеты для истребителя Cу-57, которая придаст ему многоцелевые истребительные функции. Вес ракеты составит около 1,5 тонны, скорость полета — примерно шесть скоростей звука. В этом плане она сопоставима с нашей крылатой ракетой класса «воздух-поверхность» Х-32, которая при стартовой массе порядка 6,5 тонны имеет примерно такую же скорость.
Помимо прочего специалист сообщил, что ввиду отставания от отечественных инженеров в других странах, российская разработка долгое время не столкнется с существенным сопротивлением.