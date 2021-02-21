Названы характеристики российской гиперзвуковой ракеты «Гремлин»

По сути, это версия противокорабельной гиперзвуковой ракеты для истребителя Cу-57, которая придаст ему многоцелевые истребительные функции. Вес ракеты составит около 1,5 тонны, скорость полета — примерно шесть скоростей звука. В этом плане она сопоставима с нашей крылатой ракетой класса «воздух-поверхность» Х-32, которая при стартовой массе порядка 6,5 тонны имеет примерно такую же скорость.