Названы хобби для развития ума

“Исследования доказывают, что занятия музыкой положительно влияют на память и интеллект: люди, которые занимались музыкой, имеют более высокий уровень образования и IQ. Во время игры на музыкальных инструментах задействованы практически все части мозга, так как музыканту нужно выполнять несколько задач одновременно: читать ноты, следить за ритмом, исполнять произведение в определенной манере”, — сообщили эксперты.

Помимо прочего полезными для развития интеллекта оказались занятия йогой, изучение иностранных языков, и даже танцы. Последние способствуют улучшению контакта двух полушарий мозга и уменьшают скорость старения. Кроме того, благодаря танцами можно снизить уровень стресса и повысить серотонин, известный как “гормон счастья”.