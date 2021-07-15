Наука и технологии
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Названы хобби для развития ума

От танцев до музыки
Специалисты сервиса СберУслуги перечислили услуги, которые положительно сказываются на умственных способностях.
Названы хобби для развития ума

Исследования доказывают, что занятия музыкой положительно влияют на память и интеллект: люди, которые занимались музыкой, имеют более высокий уровень образования и IQ. Во время игры на музыкальных инструментах задействованы практически все части мозга, так как музыканту нужно выполнять несколько задач одновременно: читать ноты, следить за ритмом, исполнять произведение в определенной манере”, — сообщили эксперты.

Помимо прочего полезными для развития интеллекта оказались занятия йогой, изучение иностранных языков, и даже танцы. Последние способствуют улучшению контакта двух полушарий мозга и уменьшают скорость старения. Кроме того, благодаря танцами можно снизить уровень стресса и повысить серотонин, известный как “гормон счастья”.