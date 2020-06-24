Названы хронические проблемы со здоровьем у переболевшими коронавирусом

Так, согласно данным, которыми поделилась руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, количество людей среднего возраста, переболевших коронавирусом, после чего столкнувшихся с нетрудоспособностью и хронической усталостью, не перестает ее поражать. При этом помимо данных хронических проблем у таких пациентов, специалист также называет и повышенный риск развития болезни Альцгеймера в будущем.

Отметим, что в службе здравоохранения также добавили следующие данные: у каждого третьего пациента с опытом столкновения с коронавирусом имеется риск развития фиброза легких, пожизненных физических, психических и когнитивных нарушений.