Наука и технологии
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Названы худшие продукты Apple за всю историю компании
Как ни странно, в этом списке нет ни одного устройства в линейке iPhone
Недавно Apple праздновала своё 45-летие. В честь этого американские журналисты написали материал, в котором перечислили худшие продукты компанию за всю её почти полувековую историю.
Так, авторы Macworld пишут, что они столкнулись со сложностью при создании своего топ-10. Из-за этого им пришлось помещать в него лишь самые яркие провалы купертиновцев.
В числе раритетных неудач бренда отметились USB-мышь неудобной округлой формы с коротким проводом, портативный плеер iPod Shuffle третьего поколения и электронный сервис eWorld.
К более свежим «косякам» Apple отнесли клавиатуру «бабочку», пульт Siri Remote и сервис Apple Maps. Последний был настолько плохо реализован, что его куратора Скотта Форстолла уволили практически сразу же после запуска.