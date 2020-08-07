Наука и технологии
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Названы ключевые особенности грядущих процессоров Intel 2021 года
И они, будем честны, впечатляют
В рамках популярного подкаста AdoredTV OverVolted были названы ключевые особенности грядущих процессоров Intel 2021 года, которые будут основаны на микроархитектуре Intel Grand Ridge.
Для начала стоит отметить, что, по всей видимости, новые чипы придут на смену Snow Ridge. При этом в числе интересных спецификаций можно отметить поддержку оперативной памяти DDR5-5600, а также новейшего интерфейса PCI Express 4.0 с максимумом линий на уровне 16. Если верить имеющимся данным, новые процессоры получат до 24 ядер Gracemont с частотой до 2,6 ГГц. При этом ожидается, что новые CPU также будут адаптированы и для продвинутой работы с искусственным интеллектом.
К слову, разрабатываются данные процессоры на 7-нм технологии. Выход новинок ожидается уже в 2021 году.