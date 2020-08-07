Названы ключевые особенности грядущих процессоров Intel 2021 года

Для начала стоит отметить, что, по всей видимости, новые чипы придут на смену Snow Ridge. При этом в числе интересных спецификаций можно отметить поддержку оперативной памяти DDR5-5600, а также новейшего интерфейса PCI Express 4.0 с максимумом линий на уровне 16. Если верить имеющимся данным, новые процессоры получат до 24 ядер Gracemont с частотой до 2,6 ГГц. При этом ожидается, что новые CPU также будут адаптированы и для продвинутой работы с искусственным интеллектом.