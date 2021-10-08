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Названы комнатные цветы, способные привести к слепоте и смерти детей

Опасным может быть даже кактус
Оказалось, что комнатные растения могут быть не такими уж и безобидными, как принято считать. Так, по словам директора тульского филиала «Агро эксперт групп» Антона Ананьева, есть ряд цветов, которые способны нанести серьёзный вред здоровью детей.
Названы комнатные цветы, способные привести к слепоте и смерти детей

Например, детский организм очень восприимчив к раздражителям ядовитых растений. И если у взрослого человека они могут вызвать лишь небольшой зуд, то в случае с ребёнком речь может идти о кишечном расстройстве, рвоте, слепоте или удушье, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.

Наиболее опасным растением для здоровья детей считается молочай. Его сок, вытекающий из поврежденного листа или стебля, приводит к головокружению и способен поразить печень с кишечником.

Опасность может представлять даже безобидный на первый взгляд кактус. Популярный на рынке экзотических растений трихоцерус содержит настолько ядовитые вещества, что укол колючками растения может вызвать паралич нервной системы.

Антон Ананьев
Агроном

Также в числе «опасных» нашлось место и семейству ароидных (монстера, антуриум и диффенбахия). Во время пересадки этих растений, ребёнок может получить ожоги, а при попадании в организм даже умереть.