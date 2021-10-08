Названы комнатные цветы, способные привести к слепоте и смерти детей

Например, детский организм очень восприимчив к раздражителям ядовитых растений. И если у взрослого человека они могут вызвать лишь небольшой зуд, то в случае с ребёнком речь может идти о кишечном расстройстве, рвоте, слепоте или удушье, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.

Наиболее опасным растением для здоровья детей считается молочай. Его сок, вытекающий из поврежденного листа или стебля, приводит к головокружению и способен поразить печень с кишечником.