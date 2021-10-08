Названы комнатные цветы, способные привести к слепоте и смерти детей

Названы комнатные цветы, способные привести к слепоте и смерти детейОпасным может быть даже кактус
Например, детский организм очень восприимчив к раздражителям ядовитых растений. И если у взрослого человека они могут вызвать лишь небольшой зуд, то в случае с ребёнком речь может идти о кишечном расстройстве, рвоте, слепоте или удушье, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.
Наиболее опасным растением для здоровья детей считается молочай. Его сок, вытекающий из поврежденного листа или стебля, приводит к головокружению и способен поразить печень с кишечником.
Опасность может представлять даже безобидный на первый взгляд кактус. Популярный на рынке экзотических растений трихоцерус содержит настолько ядовитые вещества, что укол колючками растения может вызвать паралич нервной системы.
Также в числе «опасных» нашлось место и семейству ароидных (монстера, антуриум и диффенбахия). Во время пересадки этих растений, ребёнок может получить ожоги, а при попадании в организм даже умереть.