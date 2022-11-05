Названы комнатные цветы, улучшающие здоровье человека

Как отметил специалист, дома можно поставить герань, столетник. Герань выделяет аромат и очищает воздух за счёт фитонцидов, а столетник хорош тем, что его можно приложить к ране.

Также полезен фикус. Это растение тоже хорошее средство для очищения воздуха в помещении. Но его нужно постоянно протирать, так как на листьях скапливается пыль.

Специалист посоветовал приобрести и хлорофитум. «Рекомендую всем приобрести хлорофитум. Он легко переносит зимой сухость в квартире. У этого растения очень активный газообмен, то есть хлорофитум вырабатывает много кислорода», — объяснил эксперт.

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