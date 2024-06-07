Названы конкурсные требования для участия космических компаний в проектах ЕКА

Компании обязаны иметь регистрацию, штаб-квартиру, производственные мощности, а также разработку ПО в одной из стран ЕС. Либо входить состав ЕКА.

Тендер на такие работы должен быть объявлен в 2025 году или позже. Всё зависит от одобрения финансирования инициатив European Launcher Challenge со стороны ЕКА.