Названы конкурсные требования для участия космических компаний в проектах ЕКА

Опубликовано 07 июня 2024, 23:15
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Названы конкурсные требования для участия космических компаний в проектах ЕКАОни должны быть европейскими
Европейское космическое агентство (ЕКА, ESA) опубликовало информационный бюллетень с требованиями к отраслевым компаниям для участия в конкурсе на разработку пусковых установок и оказания прочих услуг в рамках проектов организации.
Компании обязаны иметь регистрацию, штаб-квартиру, производственные мощности, а также разработку ПО в одной из стран ЕС. Либо входить состав ЕКА.
Тендер на такие работы должен быть объявлен в 2025 году или позже. Всё зависит от одобрения финансирования инициатив European Launcher Challenge со стороны ЕКА.